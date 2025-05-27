В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе и поднялся густой клуб дыма (видео)

В китайской провинции Шаньдун произошел крупный взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инцидент случился во вторник перед полуднем, спасательные службы работают на месте.
По данным телекомпании CCTV, взрыв произошел в цехе предприятия, расположенного в городе Вейфан. Информация о пострадавших или погибших официально пока не обнародована.
В соцсетях появились видео, на которых видно густой серый дым над предприятием, разбитые стекла в соседних домах и слышны звуки взрыва.
Местные жители сообщают о сильной вибрации, некоторые покидали здания или прятались в укрытиях.
Компания Himile Group, которой принадлежит завод, пока не прокомментировала ситуацию. Акции аффилированной компании Himile Mechanical упали почти на 4%.
Shandong Youdao Chemical занимается производством пестицидов, фармацевтических препаратов и промежуточных химикатов. Завод основан в 2019 году и имеет более 300 работников.
Напомним, что 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.
Сначала СМИ писали о 516 пострадавших и 4 погибших.
Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.
Подробнее о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.
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