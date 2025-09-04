У Китаї соцмережа обмежила пошук "150 років" після розмови Сі Цзіньпіна та Путіна

Як пише видання, після події пошукові запити про "150 років" були цензуровані на Weibo, популярній соціальній мережі в Китаї.

Водночас пости про життя до цього віку різко зросли на інших китайських платформах соціальних мереж у середу та четвер після гарячої розмови лідерів Китаю та РФ в мікрофоні.

Одна з компаній навіть використала популярність теми для просування своїх медичних послуг.

Ідея дожити до 150 років згадувалася в останні роки китайськими державними ЗМІ, які спекулювали на досягненнях в охороні здоров'я та технологіях.