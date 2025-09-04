RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Китае соцсеть ограничила поиск "150 лет" после разговора Си Цзиньпина и Путина

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

После разговора лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по запросу "150 лет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, после события поисковые запросы о "150 лет" были цензурированы на Weibo, популярной социальной сети в Китае.

В то же время посты о жизни до этого возраста резко выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду и четверг после горячего разговора лидеров Китая и РФ в микрофоне.

Одна из компаний даже использовала популярность темы для продвижения своих медицинских услуг.

Идея дожить до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на достижениях в здравоохранении и технологиях.

 

Что предшествовало

Во время военного парада в Пекине лидеры Китая Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин обсудили тему человеческого долголетия и возможность жить до 150 лет. Их разговор зафиксировал "горячий микрофон".

Си Цзиньпин отметил, что когда-то люди редко доживали до 70 лет, а сегодня этот возраст считается лишь "детством". В ответ Путин заявил, что современные технологии и трансплантация органов могут позволить людям жить дольше, выглядеть моложе и даже приблизиться к "бессмертию".

Китайский лидер добавил, что некоторые эксперты прогнозируют продолжительность жизни до 150 лет в этом веке.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСи Цзиньпинь