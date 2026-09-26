У Китаї розкрили власний план щодо завершення війни РФ та України
Китай і надалі сприятиме пошуку шляхів політичного врегулювання війни між Росією та Україною через діалог і переговорний процес.
Про це заявив віцепрезидент КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна.
Як пояснив Хань, у питанні російсько-української війни очільник Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох чітких принципів.
Віцепрезидент КНР почав стверджувати, що їхня головна мета - запобігання ескалації та відновлення миру.
"Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - додав Хань.
Що важливо розуміти: чотири принципи КНР для врегулювання російсько-української війни - це:
- пріоритет миру та стабільності;
- охолодження ситуації;
- утримання від ескалації протистояння;
- створення умов для діалогу.
Яка роль Китаю у війні РФ проти України
Пекін уже багато років поспіль запевняє, що не є стороною війни РФ проти України та закликає до її політичного врегулювання шляхом переговорів.
Попри це, КНР зберігає та зміцнює тісні відносини з Москвою. Китай продовжує торгувати з Росією та купувати російські енергоносії.
Україна та західні країни звинувачують Китай у підтримці російської військової промисловості. Зокрема, йдеться про постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.
Що важливо розуміти, Пекін жодного разу не приєднався до західних санкцій проти Росії.
До речі, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на Росію.
Також стало відомо, що нові санкції США проти Росії розлютили Китай.