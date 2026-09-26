У Китаї розкрили власний план щодо завершення війни РФ та України

Китай і надалі сприятиме пошуку шляхів політичного врегулювання війни між Росією та Україною через діалог і переговорний процес.

Про це заявив віцепрезидент КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна .

Як пояснив Хань, у питанні російсько-української війни очільник Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох чітких принципів.

Віцепрезидент КНР почав стверджувати, що їхня головна мета - запобігання ескалації та відновлення миру.

"Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту", - додав Хань.

Що важливо розуміти: чотири принципи КНР для врегулювання російсько-української війни - це:

пріоритет миру та стабільності; охолодження ситуації; утримання від ескалації протистояння; створення умов для діалогу.

Яка роль Китаю у війні РФ проти України

Пекін уже багато років поспіль запевняє, що не є стороною війни РФ проти України та закликає до її політичного врегулювання шляхом переговорів.

Попри це, КНР зберігає та зміцнює тісні відносини з Москвою. Китай продовжує торгувати з Росією та купувати російські енергоносії.

Україна та західні країни звинувачують Китай у підтримці російської військової промисловості. Зокрема, йдеться про постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Що важливо розуміти, Пекін жодного разу не приєднався до західних санкцій проти Росії.