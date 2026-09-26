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В Китае раскрыли собственный план по завершению войны РФ и Украины

21:12 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Китае раскрыли собственный план по завершению войны РФ и Украины Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
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Китай и дальше будет способствовать поиску путей политического урегулирования войны между Россией и Украиной через диалог и переговорный процесс.

Об этом заявил вице-президент КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РБК-Украина.

Как объяснил Хань, в вопросе российско-украинской войны глава Китая Си Цзиньпин придерживается четырех четких принципов.

Вице-президент КНР начал утверждать, что их главная цель - предотвращение эскалации и восстановление мира.

"Они являются основными ориентирами для Китая в продолжении выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", - добавил Хань.

Что важно понимать: четыре принципа КНР для урегулирования российско-украинской войны - это:

  1. приоритет мира и стабильности;
  2. охлаждение ситуации;
  3. воздержание от эскалации противостояния;
  4. создание условий для диалога.

Какая роль Китая в войне РФ против Украины.

Пекин уже много лет уверяет, что не является стороной войны РФ против Украины, и призывает к ее политическому урегулированию путем переговоров.

Тем не менее КНР сохраняет и укрепляет тесные отношения с Москвой. Китай продолжает торговать с Россией и покупать российские энергоносители.

Украина и западные страны обвиняют Китай в поддержке российской военной промышленности. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

Что важно понимать, Пекин ни разу не присоединился к западным санкциям против России.

Кстати, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Россию.

Также стало известно, что новые санкции США против России разозлили Китай.

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