В Китае раскрыли собственный план по завершению войны РФ и Украины
Китай и дальше будет способствовать поиску путей политического урегулирования войны между Россией и Украиной через диалог и переговорный процесс.
Об этом заявил вице-президент КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РБК-Украина.
Как объяснил Хань, в вопросе российско-украинской войны глава Китая Си Цзиньпин придерживается четырех четких принципов.
Вице-президент КНР начал утверждать, что их главная цель - предотвращение эскалации и восстановление мира.
"Они являются основными ориентирами для Китая в продолжении выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", - добавил Хань.
Что важно понимать: четыре принципа КНР для урегулирования российско-украинской войны - это:
- приоритет мира и стабильности;
- охлаждение ситуации;
- воздержание от эскалации противостояния;
- создание условий для диалога.
Какая роль Китая в войне РФ против Украины.
Пекин уже много лет уверяет, что не является стороной войны РФ против Украины, и призывает к ее политическому урегулированию путем переговоров.
Тем не менее КНР сохраняет и укрепляет тесные отношения с Москвой. Китай продолжает торговать с Россией и покупать российские энергоносители.
Украина и западные страны обвиняют Китай в поддержке российской военной промышленности. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.
Что важно понимать, Пекин ни разу не присоединился к западным санкциям против России.
Кстати, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Россию.
Также стало известно, что новые санкции США против России разозлили Китай.