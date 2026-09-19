Нові санкції США проти Росії розлютили Китай

Китай висловив різку критику щодо нового закону США, який посилює санкції проти Росії та продовжує обмеження щодо Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Представник Міністерства торгівлі КНР заявив, що країна послідовно виступає проти односторонніх та так званих вторинних санкцій.

За його словами, Пекін не підтримує обмеження, які не мають санкції Організації Об'єднаних Націй або основи в міжнародному праві.

"Китай уважно стежитиме за наступними кроками Вашингтона і залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, інтересів розвитку та законних прав своїх компаній", - заявив речник відомства.

У китайському міністерстві також закликали до стабільних торговельних відносин зі США шляхом діалогу та консультацій.

Що передбачає документ США

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє запроваджувати мита проти країн, що купують російські нафтопродукти. Цей крок уважно відстежують в Україні, яка прагне сильнішої підтримки з боку Вашингтона у війні проти Росії.

Під нові американські тарифні обмеження можуть потрапити топ-5 покупців російського палива, серед яких Китай, Індія, а також країни-союзники США, зокрема Туреччина.

Опоненти законопроєкту застерігають, що документ створює ризики мит навіть для всього Європейського Союзу, оскільки окремі країни ЄС досі купують російські енергоносії.

Контекст дипломатичних зустрічей

Критика з боку Китаю лунає напередодні важливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном у Вашингтоні.

Перед їхніми переговорами міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен проведуть зустріч у Нью-Йорку, де обговорять питання торгівлі, штучного інтелекту та тиску щодо Ірану.