У Китаї розкрили деталі переговорів спецпредставника з Зеленським

"Китай завжди відігравав конструктивну роль у налагодженні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму і продовжуватиме надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей", - заявив спецпредставник Лі Хуей, якого цитує Міністерство закордонних справ Китаю.

Як стверджує дипломат, Китай готовий шукати "спільний знаменник" зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні.

"Китай готовий сприяти міжнародній спільноті, щоб сформувати найбільший спільний знаменник для вирішення української кризи, і докладати власних зусиль, щоб зупинити бойові дії, (встановити) припинення вогню та відновити мир як якнайшвидше", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув до України напередодні. Він провів переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Лі Хуей зустрівся з Володимиром Зеленським. Проте Україна офіційно не підтвердила зустріч.

Після України спецпредставник Китаю поїде до Польщі, Франції та Німеччини, а після цього відвідає Москву.

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