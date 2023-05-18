В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

"Китай всегда играл конструктивную роль в налаживании гуманитарной ситуации в Украине по-своему и будет продолжать оказывать помощь Украине в пределах своих возможностей", - заявил спецпредставитель Ли Хуэй, которого цитирует Министерство иностранных дел Китая.

Как утверждает дипломат, Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

"Китай готов содействовать международному сообществу, чтобы сформировать крупнейший общий знаменатель для разрешения украинского кризиса, и прилагать собственные усилия, чтобы остановить боевые действия, (установить) прекращение огня и восстановить мир как можно быстрее", - говорится в заявлении.

Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину накануне. Он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Ли Хуэй встретился с Владимиром Зеленским. Однако Украина официально не подтвердила встречу.

После Украины спецпредставитель Китая поедет в Польшу, Францию и Германию, а после этого посетит Москву.

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