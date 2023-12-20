У Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу: що відомо про руйнування

Надзвичайні події у Китаї

Раніше повідомлялося, що у серпні у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнування отримали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

Також раніше стало відомо, що тайфун Доксурі приніс низці регіонів Китаю сильні дощі за останні 140 років. В результаті в провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

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