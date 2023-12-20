У Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу: що відомо про руйнування

Загальна кількість жертв від вчорашнього землетрусу в Китаї зросла до 134 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок катаклізму сягнула позначки в майже 1000 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua та Reuters.
Станом на 20 грудня відомо, що у зоні землетрусу загинули 134 людини, 968 отримали поранення.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 111 людей.
Раніше повідомлялося, що у серпні у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнування отримали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.
Також раніше стало відомо, що тайфун Доксурі приніс низці регіонів Китаю сильні дощі за останні 140 років. В результаті в провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.
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