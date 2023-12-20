В Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения: что известно о разрушении

Общее число жертв от вчерашнего землетрясения в Китае возросло до 131 человека. Кроме того, количество пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Напомним, вчера мы сообщали о том, что в приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. По состоянию на утро 19 декабря было известно о том, что жертвами природной катастрофы стали 111 человек.
Ранее сообщалось, что в августе в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.
Также ранее стало известно, что тайфун Доксури принес ряду регионов Китая сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.
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