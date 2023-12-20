В Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения: что известно о разрушении

Происшествия в Китае

Ранее сообщалось, что в августе в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

Также ранее стало известно, что тайфун Доксури принес ряду регионов Китая сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

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