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Китайські деталі у "Шахедах": Зеленський відповів санкціями на атаку РФ по Києву

Вівторок 08 липня 2025 15:15
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Китайські деталі у "Шахедах": Зеленський відповів санкціями на атаку РФ по Києву Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" стосовно п'яти зареєстрованих у Китаї компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента від 8 липня 2025 року № 466/2025.

Відповідно до документу, санкції накладено на "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко.

Як пояснив Уповноваженого по санкціях Владислав Власюк, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах "Шахед" було виявлено компоненти китайського виробництва. Саме до компаній-постачальників цих компонентів було запроваджено санкції.

Зокрема, серед компаній, що потрапили під санкції, - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках", - розповів він.

Зв'язок Китаю та Москви

Попри активні торговельні зв’язки між Китаєм і Росією, Пекін неодноразово заявляв, що не постачає озброєння жодній зі сторін у війні.

Однак із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’являлося чимало свідчень того, що Китай сприяє Москві в обході західних санкцій. Зокрема, у вересні 2024 року західні ЗМІ повідомляли про наявність доказів таємного постачання озброєння з боку китайських компаній до Росії.

Крім того, як раніше повідомляв уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Васюк в інтерв’ю Reuters, близько 60% іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, походять із Китаю.

Цієї весни Зеленський розповів, що Китай передає Росії зброю.

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