У Китаї після візиту спецпредставника в Москву знову заговорили про переговори України й РФ

Китайське МЗС розмістило на своєму сайті публікацію за результатами переговорів спецпредставника у справа Євразії Лі Хуея з російським Михайлом Галузіним. Сторони, як зазначили в китайському МЗС, поглиблено обмінялися думками щодо війни в Україні, яку Пекін називає "українською кризою".

Китай, як продовжили в міністерстві,

Китай повернувся до питання війни

Нагадаємо, минулого року глава Китаю Сі Цзіньпін презентував своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став екс-посол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив в Росію, Україну та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки Україна вже має власну формулу миру. Після цього Китай на тривалий час забув про питання війни РФ проти України.

Однак вже у березні цього року Лі Хуей знову відправився до Москви, а також планує відвідати Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Його "турне" почалося 2 березня.

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