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В Китае после визита спецпредставителя в Москву снова заговорили о переговорах Украины и РФ

Фото: китайский спецпредставитель Ли Хуэй (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай считает, что война России против Украины должна быть решена путем переговоров, и призывает не отказываться от диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Китайский МИД разместил на своем сайте публикацию по результатам переговоров спецпредставителя по делу Евразии Ли Хуэя с российским Михаилом Галузиным. Стороны, как отметили в китайском МИДе, углубленно обменялись мнениями о войне в Украине, которую Пекин называет "украинским кризисом".

Как продолжили в министерстве, Китай

Китай вернулся к вопросу войны

Напомним, в прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Однако уже в марте этого года Ли Хуэй снова отправился в Москву, а также планирует посетить Украину, Польшу, Германию и Францию. Его "турне" началось 2 марта.

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