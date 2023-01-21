UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї під лавиною загинули 28 осіб: деталі трагедії

Фото: у Китаї під лавиною загинули 28 осіб (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Трагедія на південному заходу країни трапилась ще ввечері 17 січня. Однак весь цей час на місці трагедії тривали рятівні роботи. В результаті сходження снігу загинули 28 людей.

За даними ЗМІ, лавина зайшла на виїзді з тунелю між двома населеними пунктами - Пай та Медог. Попередньо, лавина зійшла через сильний вітер і підвищення температури повітря.

Сніг заблокував вихід з тунелю. Для його розчищення залучили понад 1300 людей та 236 одиниць техніки й обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області вранці 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСнігопад