У Чернівецькій області зафіксовано черговий землетрус
У Чернівецькій області вранці 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи було виявлено на глибині 3 км. За розрахунками, землетрус не несе загрози, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення.
Такі коливання могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року у Чернівецькій області також було зафіксовано землетрус магнітудою 3,0. Поштовхи виявили біля населеного пункту Новодністровськ.
Також 28 грудня землетрус стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської.
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