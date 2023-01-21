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В Китае под лавиной погибли 28 человек: детали трагедии

Фото: в Китае под лавиной погибли 28 человек (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Трагедия на юго-западе страны произошла вечером 17 января. Однако все это время на месте трагедии продолжались спасательные работы. В результате схода снега погибли 28 человек.

По данным СМИ, лавина зашла на выезде из тоннеля между двумя населенными пунктами - Пай и Медог. Предварительно, лавина взошла из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха.

Снег заблокировал выход из тоннеля. Для его расчистки было привлечено более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

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