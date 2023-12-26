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У Китаї образилися на санкції США проти російського проекту "Арктик СПГ-2"

Китай, Вівторок 26 грудня 2023 22:30
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У Китаї образилися на санкції США проти російського проекту "Арктик СПГ-2" Архівне фото: У Китаї образилися на санкції США проти російського проекту "Арктик СПГ-2" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Китаї офіційно відреагували на запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій щодо відносин російського проекту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що участь країни в російському проекті з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2" не має стати метою будь-якого втручання або обмежень третіх сторін.

Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін додала, що економічне співробітництво між Китаєм і Росією "відповідає взаємним інтересам обох країн і не повинно піддаватися втручанню або обмеженню з боку будь-якої третьої сторони".

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій і довгої юрисдикції без основи міжнародного права", - додала вона.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Нещодавно Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Сьогодні стало відомо, що японська компанія Mitsui & Co відкликала всіх співробітників із проєкту "Арктик СПГ-2" з розробки скрапленого природного газу.

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