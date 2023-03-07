Створює проблеми для розвитку. Сі Цзіньпін звинуватив США у "стримуванні та оточенні"

Сполучені Штати з партнерами чинять на Пекін всебічний тиск, який проявляється у запровадженні низки обмежень для розвитку Китаю.

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

"Західні країни на чолі зі США впроваджують проти нас всебічне стримування, оточення та придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - заявив Цзіньпін.

Звинувачуючи Вашингтон у термінах холодної війни, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, властиву чиновникам нижчого рангу та державним ЗМІ, зазначає видання.

Таким чином, керівник Китаю намагається перекласти на Захід провину за власну політику, включаючи жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії, що послабили економіку.

У той же час він закликав бізнесменів прагнути до збагачення з почуттям відповідальності, справедливості та співчуття.

"Найближчим часом ризики і виклики, з якими ми стикаємося, тільки зростатимуть і посилюватимуться", – підкреслив Цзіньпін.