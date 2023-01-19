У Китаї кількість критичних випадків COVID досягла пікового рівня

Як пише видання, за даними китайських органів охорони здоровʼя, кількість пацієнтів, хворих на коронавірус, які потребують інтенсивної терапії в лікарнях Китаю, досягла піку. Причину вони вбачають у тому, що мільйони людей подорожують країною напередодні китайського Нового року, що спричиняє побоювання нових спалахів. Експерти, за інформацією Reuters, очікують до 36 тисяч померлих на день уже через тиждень. Однак це число не включає тих, хто вмирає вдома, до того ж, деякі лікарі в Китаї свідчать, що їм не рекомендують вказувати COVID у свідоцтвах про смерть.

Минулої суботи Китай заявив, що в період з 8 грудня 2022 року до 12 січня цьогоріч в лікарнях померло майже 60 тисяч людей від COVID, що приблизно в 10 разів більше, ніж у попередніх повідомленнях. Проте ці офіційні дані викликали загальний скептицизм після того, як минулого місяця раптово було скасовано антивірусний контроль, який протягом трьох років захистив 1,4 млрд жителів Китаю від цієї хвороби.

Згідно з останніми прогнозами британської компанії Airfinity, через зростання кількості поїздок на новорічні свята 62 млн людей можуть бути заражені вірусом у період з 13 до 27 січня, а кількість щоденних смертей від COVID може досягти піку 26 січня, що різко перевищує попередні прогнози.

"Наш прогноз оцінює значне навантаження на систему охорони здоровʼя Китаю протягом наступних двох тижнів. І цілком імовірно, що багато пацієнтів, які піддаються лікуванню, можуть померти через переповнені лікарні й відсутність необхідного догляду", - сказав директор з аналітики Airfinity Метт Лінлі.

Інші експерти передбачають, що цього року від хвороби помре понад 1 млн людей.

Свіжі дані, пише Reuters, з’явилися після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив занепокоєння тим, що сільські райони погано оснащені для боротьби зі сплеском інфекцій, оскільки свята, які офіційно починаються 21 січня, повертають натовпи міських жителів до своїх рідних міст.

Але офіційний представник Національної комісії охорони здоровʼя заявив, що Китай пройшов піковий період щодо кількості пацієнтів із COVID у клініках, відділеннях невідкладної допомоги та критичних станів. Чиновник повідомив, що кількість пацієнтів з критичними станами в лікарнях була більш ніж на 40% нижчою за 17 січня порівняно з піком, що спостерігався 5 січня.

Хаотичний вихід Китаю з режиму масових карантинів, обмежень на подорожі та масового тестування на COVID також спонукав людей вживати сильнодіючі препарати, оскільки люди самостійно боролися з цією хворобою. Щоб задовольнити різко зростаючий попит, виробники ліків у Китаї поспішають потроїти свої потужності з виробництва основних ліків від лихоманки та кашлю.

"Попри ускладнення ситуації та незважаючи на кількість загиблих, є оптимізм, що Китай відновить економіку з 17 трлн доларів, темпи зростання якої є одними з найнижчих за майже півстоліття. Власники та керівники заводів у Китаї, які виробляють майже третину промислових товарів у світі, сподіваються повернутися до нормального життя після багатьох років обмежень, пов’язаних з вірусами, і нещодавньої хвилі інфекцій, яка порушила бізнес", - зазначає видання.

Ці надії підштовхнули основні фондові ринки Китаю та валюту юань до багатомісячних максимумів на останніх сесіях.

"Починаючи з другого кварталу Китай може спостерігати різке відновлення економіки", - заявила заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.