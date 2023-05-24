ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї хочуть вивести співпрацю з РФ на "новий рівень"

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 07:48
У Китаї хочуть вивести співпрацю з РФ на "новий рівень" Ілюстративне фото: Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Китай готовий працювати з РФ, щоб просувати ділове співробітництво між двома країнами у різних галузях та вивести його на "новий рівень".

Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, прагматична співпраця між КНР та Росією демонструє "хорошу" тенденцію розвитку, і масштаби інвестицій між двома країнами також постійно збільшуються.

Така заява Лі Цяна була зроблена під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Мішустін став найвищим російським чиновником, який відвідав китайську столицю з того часу, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Візит прем'єра РФ до Китаю

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 23 травня розпочав дводенний візит до Китаю. Так, дві країни прагнуть подальшого зміцнення відносин, незважаючи на широкомасштабну військову агресію Москви проти України.

Мішустін, як очікується, зустрінеться також з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні та обговорить питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі та сільському господарстві.

Нагадаємо, що у березні Сі Цзіньпін відвідав столицю РФ Москву, підтвердивши свою дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника Кремля за звинуваченням у воєнних злочинах.

Раніше повідомлялося, що Китай посилює вплив у Центральній Азії, поки РФ сконцентрувалася на своїй війні проти України. З метою пошуку нових ринків та глобальних партнерів Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай
NEWS
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром