Китай готов работать с РФ, чтобы продвигать деловое сотрудничество между двумя странами в различных областях и вывести его на "новый уровень".

Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Цян, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, прагматичное сотрудничество между КНР и Россией демонстрирует "хорошую" тенденцию развития, и масштабы инвестиций между двумя странами также постоянно увеличиваются.

Такое заявление Ли Цяна было сделано во время встречи в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустином.

Мишустин стал самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим китайскую столицу с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Визит премьера РФ в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 мая начал двухдневный визит в Китай. Да, две страны стремятся к дальнейшему укреплению отношений, несмотря на широкомасштабную военную агрессию Москвы против Украины.

Мишустин, как ожидается, встретится с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине и обсудит вопросы сотрудничества в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Напомним, что в марте Си Цзиньпин посетил столицу РФ Москву, подтвердив свою дружбу с российским диктатором Владимиром Путиным спустя всего несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест руководителя Кремля по обвинению в военных преступлениях.