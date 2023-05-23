Російський прем'єр приїхав до Китаю з підсанкціонованими бізнесменами

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін розпочав дводенний візит до Китаю. Дві країни прагнуть подальшого зміцнення відносин, незважаючи на вторгнення Москви до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мішустін прибув до Шанхаю виступить на російсько-китайському бізнес-форумі в Шанхаї, а потім вирушить до Пекіна, щоб зустрітися з китайськими лідерами. Він також зустрінеться з колишнім президентом Бразилії Ділмою Руссефф, яка зараз очолює Новий банк розвитку у Шанхаї.

У форумі візьмуть участь Мішустін та віце-прем'єр Олександр Новак. Також запрошені Андрій Гур'єв та Андрій Мельниченко (добрива), Дмитро Пумп'янський та Олексій Мордашов ("Сєвєрсталь"). Неясно, скільки бізнес-магнатів, які потрапили під санкції США та їхніх союзників, будуть присутніми особисто, хоча їхні компанії можуть бути представлені.

Міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев заявив минулого тижня, що планує відвідати форум та обговорить питання, у тому числі постачання озимої пшениці та м'яса до Китаю.

Очікується, що Мішустін зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном у Пекіні та обговорить питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі та сільському господарстві.

Пекін не приєднався до санкцій, запроваджених США після вторгнення президента Росії Володимира Путіна до України, і з того часу двостороння торгівля процвітала. Співпраця між двома країнами демонструє "сильну стійкість, достатній потенціал і широке місце", заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь на черговому брифінгу в п'ятницю.

Сі Цзіньпін відвідав Москву в березні, підтвердивши свою дружбу з Путіним лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера за звинуваченням у військових злочинах. У ході триденного візиту він запросив Мішустіна відвідати Китай "якнайшвидше", щоб зміцнити зв'язки з Лі Цяном

Високопосадовець служби безпеки Пекіна Чень Веньцин, який також входить до складу Політбюро Комуністичної партії, що складається з 24 членів, також перебуває з візитом у Росії з 21 по 28 травня для участі в нарадах з питань правоохоронної діяльності та безпеки

Нагадаємо, експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, тоді як друга за величиною економіка світу імпортувала нафти, газу та інших товарів на 9,6 млрд доларів.