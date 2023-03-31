У Китаї допустили можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського

За його словами, це питання обговорювали

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що після поїздки у Москву китайський лідер Сі Цзіньпін може поговорити з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну.

На що в Пекіні заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Проте інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.

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