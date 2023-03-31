В Китае допустили возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского

По его словам, этот вопрос обсуждали

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что после поездки в Москву китайский лидер Си Цзиньпин может поговорить с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину.

На что в Пекине заявили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Однако информации о визите лидера Си Цзиньпина в Украину нет.

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