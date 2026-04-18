Китай забере в Ірану збагачений уран: що це означає для ядерної угоди, - AP

Ключова умова для завершення війни

За даними джерела, йдеться про приблизно 440 кг (970 фунтів) високозбагаченого урану. Саме цей матеріал, за словами президента США Дональда Трампа, має бути вилучений з Ірану в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Наразі уран, імовірно, зберігається під пошкодженими ядерними об’єктами, які зазнали бомбардувань США ще в червні 2025 року.

Спочатку Трамп, за даними джерела, хотів, щоб США самі забрали цей матеріал. Однак Пекін сигналізує, що готовий долучитися, якщо Вашингтон і Тегеран звернуться до нього з таким проханням.

Два варіанти

Китай пропонує два варіанти: вивезти високозбагачений уран на свою територію або розбавити його на місці до рівня, придатного для цивільного використання. Це може стати компромісом, який розблокує переговори між США та Іраном.

Прецедент 2015 року

У 2015 році, в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Іран уже вивозив низькозбагачений уран. Тоді приблизно 11 000 кг було відправлено до Росії, щоб виконати вимоги ядерної угоди. Тепер подібну роль може взяти на себе Китай.