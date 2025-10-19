Китай звинуватив США у кібератаці на свій Національний центр часу

Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що агентство національної безпеки США протягом тривалого часу проводило операцію з кібератаки на Національний центр служби часу.

Міністерство заявило, що знайшло докази, що простежують викрадені дані та облікові дані ще з 2022 року, які використовувалися для шпигунства за мобільними пристроями та мережевими системами персоналу в центрі.

У 2022 році розвідувальне агентство США нібито "використало вразливість" у сервісі обміну повідомленнями іноземного бренду смартфонів для доступу до пристроїв співробітників, повідомило міністерство, не називаючи бренду.

Національний центр часу - це дослідницький інститут Китайської академії наук, який генерує, підтримує та транслює стандартний час Китаю.

Розслідування міністерства також виявило, що Сполучені Штати здійснювали атаки на внутрішні мережеві системи центру та намагалися атакувати високоточну наземну систему синхронізації у 2023 та 2024 роках.