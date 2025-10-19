Китай обвинил США в кибератаке на свой Национальный центр времени

Китай обвинил Соединенные Штаты в масштабной кибератаке на Национальный центр времени - стратегический объект, который обеспечивает работу стандартного времени страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство государственной безопасности Китая заявило, что агентство национальной безопасности США в течение длительного времени проводило операцию по кибератаке на Национальный центр службы времени.
Министерство заявило, что нашло доказательства, прослеживающие похищенные данные и учетные данные еще с 2022 года, которые использовались для шпионажа за мобильными устройствами и сетевыми системами персонала в центре.
В 2022 году разведывательное агентство США якобы "использовало уязвимость" в сервисе обмена сообщениями иностранного бренда смартфонов для доступа к устройствам сотрудников, сообщило министерство, не называя бренда.
Национальный центр времени - это исследовательский институт Китайской академии наук, который генерирует, поддерживает и транслирует стандартное время Китая.
Расследование министерства также выявило, что Соединенные Штаты осуществляли атаки на внутренние сетевые системы центра и пытались атаковать высокоточную наземную систему синхронизации в 2023 и 2024 годах.
Заметим, что Китай и США в течение последних нескольких лет все чаще обменивались обвинениями в кибератаках, изображая другого как свою главную киберугрозу.
Последние обвинения прозвучали на фоне возобновления торговой напряженности относительно расширенного контроля над экспортом редкоземельных элементов Китаем и угроз США дальнейшим повышением тарифов на китайские товары.
Напомним, что всего неделю назад американский президент Дональд Трамп поднимал вопрос об отмене своей первой личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он был разгневан обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над критически важными редкоземельными металлами.
Также Трамп объявил о введении 100% надбавки к импорту китайских товаров с 1 ноября. Однако в пятницу канала Fox News назвал возвращение заоблачных пошлин "неустойчивым". Кроме того, он выразил восхищение Си и считает, что у США и Китая все будет хорошо.