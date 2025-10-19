Китай обвинил США в кибератаке на свой Национальный центр времени

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что агентство национальной безопасности США в течение длительного времени проводило операцию по кибератаке на Национальный центр службы времени.

Министерство заявило, что нашло доказательства, прослеживающие похищенные данные и учетные данные еще с 2022 года, которые использовались для шпионажа за мобильными устройствами и сетевыми системами персонала в центре.

В 2022 году разведывательное агентство США якобы "использовало уязвимость" в сервисе обмена сообщениями иностранного бренда смартфонов для доступа к устройствам сотрудников, сообщило министерство, не называя бренда.

Национальный центр времени - это исследовательский институт Китайской академии наук, который генерирует, поддерживает и транслирует стандартное время Китая.

Расследование министерства также выявило, что Соединенные Штаты осуществляли атаки на внутренние сетевые системы центра и пытались атаковать высокоточную наземную систему синхронизации в 2023 и 2024 годах.