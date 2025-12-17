В Китае отреагировали на намерения ЕС использовать замороженные активы РФ для Украины
На фоне планов Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины в Китае заявили, что и в дальнейшем выступают против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН.
Об этом сказал представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Отвечая на вопрос о том, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая к европейскому инвестиционному климату, дипломат подчеркнул, что Пекин "последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН".
Вместе с тем представитель КНР не дал прямой оценки планам Евросоюза по использованию замороженных активов России и фактически ушел от ответа на вопрос о возможных последствиях для финансовой системы ЕС.
"Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения кризиса в Украине, а не наоборот", - заявил дипломат.
Российские активы для помощи Украине
Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине репарационный кредит, который должен был бы финансироваться за счет замороженных российских активов.
Для принятия нужна единодушная поддержка стран ЕС, но против такого шага выступает Бельгия, где сосредоточено около 140 млрд евро российских активов.
Брюссель требует гарантий защиты для Euroclear от возможных рисков, в том числе в случае санкций со стороны РФ.
Вчера стало известно, что Еврокомиссия предложила Бельгии разблокировать предоставление репарационного кредита для Украины в размере 210 млрд евро, финансируемого за счет замороженных активов РФ. Однако Брюссель все еще не решается на этот шаг.
Решение о "репарационном кредите" для Украины ЕС планирует принять на саммите 18-19 декабря.