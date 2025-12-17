В Китае отреагировали на намерения ЕС использовать замороженные активы РФ для Украины

На фоне планов Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины в Китае заявили, что и в дальнейшем выступают против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН.

Об этом сказал представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Отвечая на вопрос о том, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая к европейскому инвестиционному климату, дипломат подчеркнул, что Пекин "последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

Вместе с тем представитель КНР не дал прямой оценки планам Евросоюза по использованию замороженных активов России и фактически ушел от ответа на вопрос о возможных последствиях для финансовой системы ЕС.

"Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения кризиса в Украине, а не наоборот", - заявил дипломат.