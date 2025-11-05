Китай зняв заборону на експорт товарів подвійного призначення для "оборонки" США

Йдеться про американські корпорації, які раніше були внесені Пекіном до чорного списку, що забороняв китайським виробникам постачати їм товари подвійного призначення, зокрема рідкісноземельні метали.

"З метою реалізації домовленостей, досягнутих під час китайсько-американських торговельних переговорів у Куала-Лумпурі, Китай ухвалив рішення з 10 листопада 2025 року тимчасово скасувати дію обмежень і заходів експортного контролю щодо 31 американської організації", - повідомили у Міністерстві торгівлі Китаю.

У відомстві також уточнили, що китайські компанії, які планують експортувати товари подвійного призначення цим американським фірмам, мають подати відповідну заявку до Мінторгівлі. Після розгляду документів експортерам, які відповідають встановленим вимогам, буде надано відповідний дозвіл.