Китай не зняв з порядку денного можливість постачання РФ летальної зброї, - Пентагон

Вона наголосила, що для Китаю будуть наслідки, якщо він надасть смертоносну військову допомогу Росії війні проти України.

"Ми не бачили, щоб наразі вони надавали смертоносну допомогу Росії для війни, але вони також не зняли це з порядку денного", - сказала Сінгх.

Представник Пентагону додала, що надання Китаєм смертоносної допомоги Росії у війні проти України "певно буде прорахунком".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю країні-агресору.

За словами президента України Володимира Зеленського, якщо Китай об'єднається з Росією, може початися світова війна.

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