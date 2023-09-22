Китай знову закликав Україну та Росію до мирних переговорів
Китай готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи, що стосуються "української кризи". Проте наголошується, що вони мають базуватися на дипломатичних заходах і мирних переговорах.
Про це заявив віцепрезидент Китаю Хань Чжен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генасамблеї ООН.
Заступник голови КНР зазначив, що безпека всіх держав взаємозв’язана. В Пекіні наполягають на тому, що всі питання треба вирішувати шляхом діалогу й консультації, враховуючи "законні безпекові занепокоєння" всіх країн.
"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення "української кризи" і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення", - заявив Чжен.
Водночас Китай підтвердив заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Хань підкреслив, що його країна є однією з п’яти постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою таку зброю.
Позиція Китаю щодо вторгнення Росії в Україну
Китай після початку війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.
Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей. Більше того, Путін збирається приїхати до Пекіна у жовтні.
В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.
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