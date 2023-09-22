ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай снова призвал Украину и Россию к мирным переговорам

Пятница 22 сентября 2023 03:23
UA EN RU
Китай снова призвал Украину и Россию к мирным переговорам Фото: Пекин заявил, что будет способствовать мирному разрешению "украинского кризиса" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай готов поддерживать все направленные на достижение мира инициативы, касающиеся "украинского кризиса". Однако отмечается, что они должны основываться на дипломатических мероприятиях и мирных переговорах.

Об этом заявил вице-президент Китая Хань Чжэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.

Замглавы КНР отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана. В Пекине настаивают на том, что все вопросы нужно решать путем диалога и консультации, учитывая "законную безопасность" всех стран.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному решению "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", - заявил Чжэн.

В то же время Китай подтвердил заявление о недопустимости ядерной войны и использовании ядерного оружия. Хань подчеркнул, что его страна является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, который объявил об обязательстве не использовать первое такое оружие.

Позиция Китая по вторжению России в Украину

Китай после начала войны в феврале 2022 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", содержащий размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал к Путину весной 2023 года после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей. Более того, Путин собирается приехать в Пекин в октябре.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Китай Война России против Украины
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны