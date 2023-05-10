Китай не зможе залякати Канаду на шляху захисту своїх громадян, - Трюдо

"Ми розуміємо, що нас не залякати, ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити канадців від іноземного втручання", - заявив Трюдо у Оттаві.

Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.

Дехто побоюється, що взаємне висилання дипломатів може мати економічні наслідки для Канади. Китайський імпорт канадських товарів зріс на 16% минулого року до рекордних 74,8 млрд. доларів, а Китай є другим за величиною торговим партнером Канади після США.

Минулого року Пекін скасував трирічну заборону на імпорт ріпаку з Канади від торгових компаній Richardson International та Viterra, яку було запроваджено у 2018 році. Китай також є великим імпортером канадського калію та пшениці.