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Китай не зможе залякати Канаду на шляху захисту своїх громадян, - Трюдо

Фото: Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай не зможе своїми діями залякати Канаду та її уряд на шляху захисту своїх громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо, що нас не залякати, ми продовжимо робити все необхідне, щоб захистити канадців від іноземного втручання", - заявив Трюдо у Оттаві.

Раніше вдень МЗС Китаю оголосило персоною нон грата консула Канади в Шанхаї у відповідь на висилку дипломата генконсульства Китаю в Торонто після того, як канадська розвідка звинуватила китайського дипломата у залякуванні депутата канадського парламенту.

Дехто побоюється, що взаємне висилання дипломатів може мати економічні наслідки для Канади. Китайський імпорт канадських товарів зріс на 16% минулого року до рекордних 74,8 млрд. доларів, а Китай є другим за величиною торговим партнером Канади після США.

Минулого року Пекін скасував трирічну заборону на імпорт ріпаку з Канади від торгових компаній Richardson International та Viterra, яку було запроваджено у 2018 році. Китай також є великим імпортером канадського калію та пшениці.

Раніше повідомлялося, що Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея після того, як розвідка звинуватила його в спробі переслідування канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до мусульманської меншини уйгурів.

Також ми писали, що глава МЗС Канади Мелані Джолі розглядає можливість висилки китайського дипломата після того, як він у 2021 році намагався вистежити родину канадського депутата у Гонконгу.

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КанадаДжастін Трюдо