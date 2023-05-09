Канада вислала китайського дипломата за переслідування депутата парламенту

Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея після того, як розвідка звинуватила його у спробі переслідування канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до мусульманської меншини уйгурів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Канада ухвалила рішення оголосити пана Чжао Вея персоною нон грата. Рішення було прийнято після ретельного розгляду всіх факторів, що діють", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Агентство Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS) у 2021 році підготувало звіт про китайський вплив у Канаді, який включав інформацію про потенційні загрози члену парламенту від консерваторів Майклу Чонгу та його родині.

Китай заявив, що ніколи не втручався у внутрішні справи Канади та не зацікавлений у цьому. Генеральне консульство Китаю в Торонто заявило, що звіт про Чонг не має під собою фактичної основи і є абсолютно безпідставним.