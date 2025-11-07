Китай збільшив площу для виробництва ракет і обігнав США: CNN показали знімки з супутника

Китай активно розбудовує свої оборонно-промислові потужності, зокрема у сфері виробництва ракет.

За даними нового аналізу CNN, заснованого на супутникових знімках, картах та урядових документах, із 2020 року країна значно розширила десятки об’єктів, пов’язаних із ракетною галуззю.

Масштабне зростання

Понад 60% зі 136 відомих об’єктів, що мають стосунок до китайських ракетних сил, показали ознаки активного будівництва або модернізації.

Йдеться про заводи, науково-дослідні та випробувальні центри, які сумарно збільшили свою площу більш ніж на 2 мільйони квадратних метрів між 2020 і 2025 роками.

На знімках видно нові вежі, бункери та насипи, а подекуди навіть частини ракет.

"Китай позиціонує себе як глобальну супердержаву. Ми перебуваємо на початкових етапах нової гонки озброєнь. Китай вже біжить спринтом і готується до марафону", - сказав колишній директор НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберке.

CNN дослідив 99 об'єктів, пов’язаних з виробництвом ракет у Китаї, і виявив, що 65 з них розширилися за рахунок будівництва площ. Також розширення за останні п’ять років зафіксували на 22 з 37 китайських військових баз.

Фото: Супутнікові знімки (CNN)

Наприклад, у Пекіні один із заводів, який із 2020 року розширився майже на 50%, виробляє відому балістичну ракету середньої дальності DF-26 ("Дунфен"), яку фахівці з оборони називають "вбивцею Гуаму".

Ця ракета здатна змінювати траєкторію під час польоту, що ускладнює її перехоплення, та може досягати американської бази Андерсен на острові Гуам.

Фото: Супутнікові знімки (CNN)

Зростання ядерного потенціалу

Журналісти зазначають, що Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна, щорічно збільшуючи його приблизно на 100 нових боєголовок з 2023 року.

Хоча, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), загальна кількість ядерних боєголовок у Китаї ще значно відстає від США та Росії, які разом становлять 90% світового арсеналу.

Аналіз CNN свідчать, що виробництво ракет у Китаї різко зросло, зокрема після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Супутникові знімки доводять, що темпи розширення об'єктів протягом 2022−2023 років подвоїлися.

Загроза для Тайваню

Фахівці з озброєнь зазначають, що нарощування ракетного потенціалу може відіграти вирішальну роль у разі спроби Китаю силою захопити Тайвань. Сучасні ракетні системи Пекіна мають стримати США від можливого втручання в конфлікт у регіоні.