ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай заявляет, что глава ВОЗ проделал хорошую работу

Новости » В мире     24.05.2020 - 11:55
Китай заявляет, что глава ВОЗ проделал хорошую работу
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (mid.ru)

По мнению властей Китая, страны будут поддерживать этот орган

В воскресенье, 24 мая, главный дипломат правительства Китая Ван Йи заявил, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреусус проделал хорошую работу. По его словам, "страны с приличием будут поддерживать этот орган".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, такие заявления происходят на фоне сообщений, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны. Власти Китая считают, что некоторые политические силы в США искажают реальность и специально идут на конфронтацию с КНР, от чего "в конечном итоге проиграют все".

При этом позиция США по ВОЗ крайне противоположна. Администрация американского президента Дональда Трампа считает действия ВОЗ по коронавирусу неэффективными, а сам Трамп назвал организацию "марионеткой Китая".

Кроме того, в США собираются создать свой аналог ВОЗ при государственном департаменте, а нынешнюю организацию лишить финансирования.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

До этого Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Китай, в свою очередь, отвергает все обвинения. При этом главный эпидемиолог страны ранее заявлял, что Китай поначалу скрывал реальную статистику по коронавирусу.

Президент США также однажды не исключил, что может разорвать все связи с Китаем.

Кроме этого, Америка уже ввела санкции против 33 китайских компаний и организаций по разным причинам, в их числе Huawei.

В компании заявляют, что их бизнес неизбежно будет затронут этими санкциями, а власти Китая, в свою очередь, обещают защищать интересы своих компаний.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ВОЗКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь