Китай заявляет, что глава ВОЗ проделал хорошую работу

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (mid.ru)

По мнению властей Китая, страны будут поддерживать этот орган

В воскресенье, 24 мая, главный дипломат правительства Китая Ван Йи заявил, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреусус проделал хорошую работу. По его словам, "страны с приличием будут поддерживать этот орган".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, такие заявления происходят на фоне сообщений, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны. Власти Китая считают, что некоторые политические силы в США искажают реальность и специально идут на конфронтацию с КНР, от чего "в конечном итоге проиграют все".

При этом позиция США по ВОЗ крайне противоположна. Администрация американского президента Дональда Трампа считает действия ВОЗ по коронавирусу неэффективными, а сам Трамп назвал организацию "марионеткой Китая".

Кроме того, в США собираются создать свой аналог ВОЗ при государственном департаменте, а нынешнюю организацию лишить финансирования.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

До этого Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Китай, в свою очередь, отвергает все обвинения. При этом главный эпидемиолог страны ранее заявлял, что Китай поначалу скрывал реальную статистику по коронавирусу.

Президент США также однажды не исключил, что может разорвать все связи с Китаем.

Кроме этого, Америка уже ввела санкции против 33 китайских компаний и организаций по разным причинам, в их числе Huawei.

В компании заявляют, что их бизнес неизбежно будет затронут этими санкциями, а власти Китая, в свою очередь, обещают защищать интересы своих компаний.

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Автор: Максим Зайченко