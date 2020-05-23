США ввели санкции против 33 китайских организаций

Речь идет о запрете экспорта, реэкспорта или передачи внутри страны предметов, подпадающих под санкции

Так, первыми под санкции попали китайские п редприятия в Гонконге и на Каймановых островах, которые "представляют значительный риск для поддержки закупок товаров военного использования в Китае".

Введенные ограничения будут запрещать экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны предметов, подпадающих под действие санкций.

Следующим в санкционный список был включен Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности Китая и 8 китайских юридических лиц, которые, по мнению американских властей, "являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".

Таким образом под санкции попали 33 организации.

Напомним, ранее США пригрозили санкциями против Китая за нарушение независимости Гонконга. Такое заявление было сделано после того, как Пекин решил рассмотреть закон о национальной безопасности Гонконга.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против китайской компании Huawei. Власти Китая призвали прекратить "подавление компании", а руководство технологического гиганта заявило, что бизнес Huawei "неизбежно будет затронут".