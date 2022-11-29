UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай заявив про "незаконне вторгнення" крейсера США у свої води: подробиці

Фото: американський крейсер Chancellorsville (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Китайські військові звинуватили американський крейсер Chancellorsville у "незаконному вторгненні" у свої води поблизу островів Спратлі в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку китайських військових, дії крейсера США серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю.

Згідно з даними моніторингу руху кораблів, Chancellorsville нещодавно пройшла через Тайванську протоку, а потім біля островів Спратлі.

ВМС США, у свою чергу, називають заяву Китаю "хибною" і охарактеризували її як "останнє у довгій низці дій КНР щодо спотворення законних морських операцій США".

Штати зазначають, що їхній крейсер діяв у рамках принципу вільного судноплавства, який закріплений міжнародним правом.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться у заяві ВМС США.

Як відомо,

Нагадаємо, ранішепрезидент США Джо Байден зустрівся 14 листопада з лідером Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. За даними Білого дому, глави держав поговорили про свої пріоритети та обговорили наміри у низці питань.

Після зустрічі Байден заявив, що Китай, ймовірно, не робитиме спроб вторгнення на Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитай