Китай заявив про "незаконне вторгнення" крейсера США у свої води: подробиці

Китайські військові звинуватили американський крейсер Chancellorsville у "незаконному вторгненні" у свої води поблизу островів Спратлі в Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На думку китайських військових, дії крейсера США серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю.
Згідно з даними моніторингу руху кораблів, Chancellorsville нещодавно пройшла через Тайванську протоку, а потім біля островів Спратлі.
ВМС США, у свою чергу, називають заяву Китаю "хибною" і охарактеризували її як "останнє у довгій низці дій КНР щодо спотворення законних морських операцій США".
Штати зазначають, що їхній крейсер діяв у рамках принципу вільного судноплавства, який закріплений міжнародним правом.
"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться у заяві ВМС США.
Як відомо,
Нагадаємо, ранішепрезидент США Джо Байден зустрівся 14 листопада з лідером Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. За даними Білого дому, глави держав поговорили про свої пріоритети та обговорили наміри у низці питань.
Після зустрічі Байден заявив, що Китай, ймовірно, не робитиме спроб вторгнення на Тайвань.
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