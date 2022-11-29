Китай заявил о "незаконном вторжении" крейсера США в свои воды: подробности

По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.

Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.

ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".

Штаты отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", - говорится в заявлении ВМС США.

Как известно,