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Китай заявил о "незаконном вторжении" крейсера США в свои воды: подробности

Фото: американский крейсер Chancellorsville (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Китайские военные обвинили американский крейсер Chancellorsville в "незаконном вторжении" в свои воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.

Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.

ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".

Штаты отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", - говорится в заявлении ВМС США.

Как известно,

Напомним, ранее президент США Джо Байден встретился 14 ноября с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на Бали, Индонезия. По данным Белого дома, главы государств поговорили о своих приоритетах и обсудили намерения в ряде вопросов.

После встречи Байден заявил, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань.

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