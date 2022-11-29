Китай заявил о "незаконном вторжении" крейсера США в свои воды: подробности

Китайские военные обвинили американский крейсер Chancellorsville в "незаконном вторжении" в свои воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мнению китайских военных, действия крейсера США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая.
Согласно данным мониторинга движения кораблей, Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив, а затем возле островов Спратли.
ВМС США, в свою очередь, называют заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".
Штаты отмечают, что их крейсер действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.
"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", - говорится в заявлении ВМС США.
Как известно,
Напомним, ранее президент США Джо Байден встретился 14 ноября с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на Бали, Индонезия. По данным Белого дома, главы государств поговорили о своих приоритетах и обсудили намерения в ряде вопросов.
После встречи Байден заявил, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань.
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