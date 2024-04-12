Китай заявив про намір поглибити співпрацю з Північною Кореєю

Підтримка Китаєм Росії

Китай офіційно засуджує агресію Росії проти України та виступає за мирне врегулювання війни.

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України. У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.