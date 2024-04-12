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Китай заявив про намір поглибити співпрацю з Північною Кореєю

Фото: голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Китайська Народна Республіка готова тісно співпрацювати з законодавчим органом Північної Кореї, щоб допомогти відносинам вийти на "вищий рівень".

Про це заявив голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Підтримувати, зміцнювати й розвивати відносини між Китаєм і КНДР завжди було нашою стратегічною непохитною політикою", - процитував Чжао слова президента Китаю Сі Цзіньпіна, сказані під час зустрічі з північнокорейським політиком Чхве Рен Хе.

Підтримка Китаєм Росії

Китай офіційно засуджує агресію Росії проти України та виступає за мирне врегулювання війни.

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України. У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

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