Китай заявил о намерении углубить сотрудничество с Северной Кореей

Поддержка Китаем России

Китай официально осуждает агрессию России против Украины и выступает за мирное урегулирование войны.

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружения. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.

министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины. В ответ Министерство иностранных дел Китая призвало не перекладывать на страну ответственность за сотрудничество с Россией.

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