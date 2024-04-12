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Китай заявил о намерении углубить сотрудничество с Северной Кореей

Фото: председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Китайская Народная Республика готова тесно сотрудничать с законодательным органом Северной Кореи, чтобы помочь отношениям выйти на "более высокий уровень".

Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поддерживать, укреплять и развивать отношения между Китаем и КНДР всегда было нашей стратегической непоколебимой политикой", - процитировал Чжао слова президента Китая Си Цзиньпина, сказанные во время встречи с северокорейским политиком Чхве Рен Хэ.

Поддержка Китаем России

Китай официально осуждает агрессию России против Украины и выступает за мирное урегулирование войны.

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружения. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.

министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины. В ответ Министерство иностранных дел Китая призвало не перекладывать на страну ответственность за сотрудничество с Россией.

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