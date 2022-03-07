Китай заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов посредничать между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.
Ван не сообщил никаких подробностей о том, что может повлечь за собой такая роль, или об уровне потенциального участия Китая.
В отдельном обмене мнениями Ван подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "прочна как скала" и представляет собой "одни из самых важных двусторонних отношений в мире".
"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.