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Китай заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной

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Понедельник 07 марта 2022 12:29
Китай заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов посредничать между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.

Ван не сообщил никаких подробностей о том, что может повлечь за собой такая роль, или об уровне потенциального участия Китая.

В отдельном обмене мнениями Ван подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "прочна как скала" и представляет собой "одни из самых важных двусторонних отношений в мире".

"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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