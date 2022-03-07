Китай заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов посредничать между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.

Ван не сообщил никаких подробностей о том, что может повлечь за собой такая роль, или об уровне потенциального участия Китая.

В отдельном обмене мнениями Ван подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "прочна как скала" и представляет собой "одни из самых важных двусторонних отношений в мире".

"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван.