Китай заявив про готовність стати посередником між Росією і Україною

Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив, що Пекін готовий посередничати між Росією і Україною. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно", - заявив він.

Ван не повідомив жодних подробиць про те, що може спричинити така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.

В окремому обміні думками Ван підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".

"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", - сказав Ван.