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Китай заявив про готовність стати посередником між Росією і Україною

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Понеділок 07 березня 2022 12:29
Китай заявив про готовність стати посередником між Росією і Україною Фото: глава МЗС Китаю Ван і (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив, що Пекін готовий посередничати між Росією і Україною. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно", - заявив він.

Ван не повідомив жодних подробиць про те, що може спричинити така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.

В окремому обміні думками Ван підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".

"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", - сказав Ван.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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