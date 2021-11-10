Китай заявил о боевой готовности из-за визита делегации США на Тайвань

"Мы решительно выступаем против этого и решительно осуждаем это", - заявили в Минобороны Китая.

В заявлении также указано, что такие меры были вызваны "серьезной угрозой" от слов и действий "некоторых стран" по тайваньскому вопросу, а также действиями самого Тайваня.

В то же время в Министерстве обороны Тайваня заявили, что во вторник шесть китайских военных самолетов вошли в его юго-западную зону ПВО, в том числе четыре истребителя J-16 и два самолета наблюдения.

Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан отметил, что отношения между Тайванем и США "очень важные" и что он уважает "взаимные визиты между друзьями" и сообщил, что визит осуществлялся при участии делегации парламентариев из Конгресса и Сената США.

В свою очередь Пентагон заявил, что нередко делегации Конгресса перевозятся военными самолетами. В частности, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что это уже был второй такой визит американской делегации на Тайвань.