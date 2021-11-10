Китай заявил о боевой готовности из-за визита делегации США на Тайвань

В Китае военные провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы решительно выступаем против этого и решительно осуждаем это", - заявили в Минобороны Китая.
В заявлении также указано, что такие меры были вызваны "серьезной угрозой" от слов и действий "некоторых стран" по тайваньскому вопросу, а также действиями самого Тайваня.
В то же время в Министерстве обороны Тайваня заявили, что во вторник шесть китайских военных самолетов вошли в его юго-западную зону ПВО, в том числе четыре истребителя J-16 и два самолета наблюдения.
Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан отметил, что отношения между Тайванем и США "очень важные" и что он уважает "взаимные визиты между друзьями" и сообщил, что визит осуществлялся при участии делегации парламентариев из Конгресса и Сената США.
В свою очередь Пентагон заявил, что нередко делегации Конгресса перевозятся военными самолетами. В частности, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что это уже был второй такой визит американской делегации на Тайвань.
Напомним, недавно власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью, речь идет о запрете на въезда на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.
Добавим, президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.