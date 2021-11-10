Китай заявив про бойову готовність через візит делегації США на Тайвань

"Ми рішуче виступаємо проти цього і рішуче засуджуємо це", - заявили в Міноборони Китаю.

У заяві також вказано, що такі заходи були викликані "серйозною загрозою" від слів та дій "деяких країн" щодо тайванського питання, а також діями самого Тайваню.

Водночас у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що у вівторок шість китайських військових літаків увійшли до його південно-західної зони ППО, у тому числі чотири винищувачі J-16 і два літаки спостереження.

Прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-чан зазначив, що відносини між Тайванем та США "дуже важливі" і що він поважає "взаємні візити між друзями" та повідомив, що візит здійснювався за участі делегації парламентаріїв з Конгресу та Сенату США.

Своєю чергою Пентагон заявив, що нерідко делегації Конгресу перевозяться військовими літаками. Зокрема, прес-секретар відомства Джон Кірбі зазначив, що це вже був другий такий візит американської делегації до Тайваню.