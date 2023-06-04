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Китай завуальовано звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни"

Фото: Китай звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу заявив, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відроджується менталітет холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на саміті з питань безпеки в Сінгапурі, Лі Шаньфу заявив, що Китай прагне до діалогу, а не конфронтації, але "деякі країни" втручаються у справи інших та посилюють перегони озброєнь. Така заява прозвучала після того, як Лі офіційно відмовився зустрітись з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Наразі відроджується менталітет холодної війни, що значно збільшує ризики для безпеки. Взаємна повага має переважати над залякуванням та гегемонією", - сказав Лі.

Відносини США та Китаю

Відносини США та Китаю оцінюються на вкрай низькому рівні. Конфлікт посилює і позиція Америки щодо Тайваню - США ще у 2022 році заявляли, що готові захищати цю країну у разі китайського нападу.

Міністри оборони обох країн могли зустрітись на безпековому саміті в Сігнапурі, щоб провести перемовини, на важливості яких неодноразово наголошувалось. Однак Лі відмовився, за що отримав критику з боку Остіна.

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