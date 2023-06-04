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Китай завуалированно обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны"

Фото: Китай обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрождается менталитет холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на саммите по безопасности в Сингапуре, Ли Шанфу заявил, что Китай стремится к диалогу, а не конфронтации, но "некоторые страны" вмешиваются в дела других и усиливают гонки вооружений. Такое заявление прозвучало после того, как Ли официально отказался встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Пока возрождается менталитет холодной войны, что значительно увеличивает риски для безопасности. Взаимное уважение должно преобладать над запугиванием и гегемонией", - сказал Ли.

Отношения США и Китая

Отношения США и Китая оцениваются крайне низком уровне. Конфликт усугубляет и позиция Америки в отношении Тайваня – США еще в 2022 году заявляли, что готовы защищать эту страну в случае китайского нападения.

Министры обороны обеих стран могли встретиться на саммите безопасности в Сигнапуре, чтобы провести переговоры, на важности которых неоднократно отмечалось. Однако Ли отказался, за что получил критику со стороны Остина.

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