Китай застеріг спікера Палати представників США від зустрічі з президенткою Тайваню

Китай застеріг спікера Палати представників США Кевіна Маккарті від зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень. Пекін закликав "не повторювати катастрофічні помилки минулого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання нагадало, що республіканець Маккарті - третій за рангом політичний лідер США після президента та віцепрезидента. Він планує зустрітися з лідеркою Тайваню 5 квітня під час її візиту до Каліфорнії.

Цай Інвень зробить "транзитну зупинку" у Лос-Анджелесі на шляху до Тайбею. США наголошують, що такі зупинки є звичайною практикою і закликали Китай не реагувати надмірно. Пекін своєю чергою звинуватив президентку Тайваню у влаштовуванні "політичних шоу".

Китай попередив США про наслідки на тлі зустрічі Маккарті з Цай Інвень, заявивши про "загрозу регіональному миру, безпеці і стабільності".

"Це завдасть великої шкоди почуттям китайського народу, надішле серйозний неправильний сигнал сепаратистським силам Тайваню і вплине на політичну основу китайсько-американських зв'язків", - заявило консульство Китаю в Лос-Анджелесі.

Крім того, у Китаї наголосили, що Маккарті ігнорує помилки попередниці Ненсі Пелосі, яка влітку минулого року відвідала столицю Тайваню.

"Він, безсумнівно, повторить катастрофічні помилки минулого і ще більше зашкодить китайсько-американським відносинам. Це лише зміцнить сильну волю і рішучість китайського народу об’єднатися проти спільного ворога і підтримувати національну єдність", - додали у Пекіні.

Водночас Міністерство закордонних справ Тайваню заявила, що Китай не має права скаржитися, оскільки острів не знаходиться під владою Пекіна. Дипломати назвали критику "абсурдною".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників США Кевін Маккарті планує відвідати Тайвань цього року.

Також варто зазначити, що його попередниця Ненсі Пелосі відвідала Тайвань улітку 2022 року, а Китай у відповідь активізував військові навчання поблизу острова.