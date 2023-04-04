Китай предостерег спикера Палаты представителей США от встречи с президентом Тайваня

Китай предостерег спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти от встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Пекин призвал "не повторять катастрофические ошибки прошлого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напомнило, что республиканец Маккарти - третий по рангу политический лидер США после президента и вице-президента. Он планирует встретиться с лидером Тайваня 5 апреля во время ее визита в Калифорнию.

Цай Инвэнь сделает "транзитную остановку" в Лос-Анджелесе по пути в Тайбэй. США отмечают, что такие остановки являются обычной практикой и призвали Китай не реагировать излишне. Пекин в свою очередь обвинил президента Тайваня в устраивании "политических шоу".

Китай предупредил США о последствиях на фоне встречи Маккарти с Цай Инвэнь, заявив об "угрозе региональному миру, безопасности и стабильности".

"Это нанесет большой вред чувствам китайского народа, пошлет серьезный неправильный сигнал сепаратистским силам Тайваня и повлияет на политическую основу китайско-американских связей", - заявило консульство Китая в Лос-Анджелесе.

Кроме того, в Китае подчеркнули, что Маккарти игнорирует ошибки предшественницы Нэнси Пелоси, которая летом прошлого года посетила столицу Тайваня.

"Он, несомненно, повторит катастрофические ошибки прошлого и еще больше навредит китайско-американским отношениям. Это лишь укрепит сильную волю и решительность китайского народа объединиться против общего врага и поддерживать национальное единство", - добавили в Пекине.

В то же время Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Китай не имеет права жаловаться, поскольку остров не находится под властью Пекина. Дипломаты назвали критику "абсурдной".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти планирует посетить Тайвань в этом году.

Также стоит отметить, что его предшественница Нэнси Пелоси посетила Тайвань летом 2022 года, а Китай в ответ активизировал военные учения вблизи острова.