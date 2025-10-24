Китай заробляє на фентанілі, але програє через тарифи, - Трамп

На запитання журналіста, чи є докази того, що Китай зараз контрабандно провозить фентаніл через Венесуелу, щоб обійти контроль портів США та Мексики, Трамп відповів, що вони дійсно це роблять.

"Але зараз вони платять 20% тариф через фентаніл. Це мільярди та мільярди доларів", - зазначив він.

Президент США нагадав, що з 1 листопада проти Китаю почнуть діяти нові мита у розмірі 157%, що, на думку Трампа, стане непосильним для Пекіна.

При цьому він зазначив, що не хоче, щоб Китай зіткнувся з цим митом, тому має намір зустрітися з Сі Цзіньпіном і обговорити низку ключових питань.

"У нас є деякі великі питання, наприклад, з фермерами та різними іншими речами. Але перше питання, яке я збираюся йому поставити, - це фентаніл. І якщо замислитись, вони заробляють 100 мільйонів доларів, продаючи фентаніл до нашої країни. А втрачають 100 мільярдів через 20% від тарифу. Тож це погана ділова пропозиція", - сказав він.