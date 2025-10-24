ua en ru
Китай заробляє на фентанілі, але програє через тарифи, - Трамп

США, П'ятниця 24 жовтня 2025 01:59
Китай заробляє на фентанілі, але програє через тарифи, - Трамп Ілюстративне фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп обговорить із лідером КНР Сі Цзіньпіном контрабанду в США фентанілу з Китаю через Венесуелу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа у Білому домі.

На запитання журналіста, чи є докази того, що Китай зараз контрабандно провозить фентаніл через Венесуелу, щоб обійти контроль портів США та Мексики, Трамп відповів, що вони дійсно це роблять.

"Але зараз вони платять 20% тариф через фентаніл. Це мільярди та мільярди доларів", - зазначив він.

Президент США нагадав, що з 1 листопада проти Китаю почнуть діяти нові мита у розмірі 157%, що, на думку Трампа, стане непосильним для Пекіна.

При цьому він зазначив, що не хоче, щоб Китай зіткнувся з цим митом, тому має намір зустрітися з Сі Цзіньпіном і обговорити низку ключових питань.

"У нас є деякі великі питання, наприклад, з фермерами та різними іншими речами. Але перше питання, яке я збираюся йому поставити, - це фентаніл. І якщо замислитись, вони заробляють 100 мільйонів доларів, продаючи фентаніл до нашої країни. А втрачають 100 мільярдів через 20% від тарифу. Тож це погана ділова пропозиція", - сказав він.

Раніше РБК-Україна інформувало про те, що Дональд Трамп назвав ключові вимоги до Китаю перед відновленням торговельних переговорів.

Він вимагає від Китаю припинення експорту фентанілу, відновлення закупівель американської сої та відмову від маніпулювання постачаннями рідкоземельних металів.

Окремо президент США наголосив на вимозі припинити потрапляння фентанілу та його прекурсорів на американський ринок, звинувативши Китай у недостатньому контролі над експортом хімічних компонентів, які сприяють опіоїдній кризі у США.

Напруження у відносинах двох країн різко зросло після того, як США оголосили про введення 100% мит на китайські товари з 1 листопада, а також запровадили додаткові технологічні обмеження.

У відповідь Китай пообіцяв жорсткий експортний контроль на стратегічні метали, включно з рідкоземельними елементами.

